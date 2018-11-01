В Иркутской области супруги торговали героином в больнице

В Саянске 34-летняя женщина и её 40-летний супруг обвиняются в сбыте героина. Они вели торговлю наркотиками из городской больницы, где женщина находилась в связи с лечением своего 10-месячного сына.









Было изъято около 60 свёртков с веществом характерного запаха и цвета. Сейчас вещественные доказательства находятся на исследовании экспертов-криминалистов.











В начале октября сыщикам поступила информация о том, что семейная пара, ранее уже имевшая проблемы с законом, распространяет героин в больнице. Как выяснилось позже, навещавший жену с ребёнком мужчина передавал наркотики. Их женщина продавала наркоманам в фойе больницы.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Больничная палата для подозреваемой заменена на камеру следственного изолятора. Её муж находится под подпиской о невыезде.В свою очередь, инспекторы по делам несовершеннолетних оказывают содействие в передаче ребёнка близким родственникам задержанных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.