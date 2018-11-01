Потерпевший запомнил, кому принадлежит оставленная шапка
Приговором Бичурского районного суда Бурятии осуждены двое местных жителей по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Они ночью ограбили дом сельчанина.
Утром хозяин дома нашёл у входа в жилище чёрную шапку с жёлтой полосой. Мужчина понял, что её оставил один из преступников. Также потерпевший вспомнил, что точно такая же шапка была у его знакомого. Он вызвал сотрудников полиции. Те, в свою очередь, опросили подозреваемого. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что действовал не один.
Оба грабителя признаны виновными. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
В Бурятии грабители на месте преступления оставили улику
Происшествия, Фото:
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