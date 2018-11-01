Погибшего мужчину несколько метров протащило по асфальту
Смертельная авария произошла 30-го октября, в 19:30 на автодороге «Вилюй» в селе Покосное Братского района Иркутской области, сообщает ТК «Город».
В районе автозаправочной станции автомобиль Toyota Corona на полном ходу влетел в заднюю часть УАЗ-3962. Внедорожник перевернулся, а от передней части «легковушки» ничего не осталось.
По словам свидетелей аварии, двое мужчин вылетели из УАЗа, и один из них угодил под иномарку. Автомобиль ещё несколько метров, до полной остановки, тащил пострадавшего по асфальту. Мужчина скончался в машине «Скорой помощи».
В больницу с различными травмами доставили ещё четверых пострадавших: 28-летнего водителя и двоих пассажиров Toyota Corona, а также пассажира УАЗа, уточняет «Город».
В ДТП в Иркутской области один человек погиб и четверо пострадали
Происшествия, Фото:
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