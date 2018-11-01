В Бурятии ОПГ рубила лес в Тункинском нацпарке

Лес вывозили на иркутскую пилораму



В Бурятии вынесли приговор организованной преступной группе, занимавшейся незаконной рубкой лесных насаждений в национальном парке «Тункинский». ОПГ «накрыли» сотрудники Пограничного управления ФСБ и УФСБ по Бурятии.



В преступную группу входили жители Тункинского района и Иркутской области.



- Участники организованной преступной группы в вечернее время рубили деревья в национальном парке «Тункинский», а ночью вывозили заготовленный лес на одну из пилорам, расположенных в Иркутской области, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Бурятии.



22 октября Тункинский районный суд вынес приговор участникам преступной группы по ч.3 ст. 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».



Организатор преступной группы приговорён к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Второй участник преступной деятельности приговорён к 4,6 годам лишения свободы условно.



Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск национального парка «Тункинский» к подсудимым в размере более 2,5 млн. рублей.



2 трактора МТЗ-82 и 2 бензопилы конфискованы в доход государства.



Приговор суда вступил в законную силу 1 ноября, уточнили в Пограничном управлении ФСБ.





