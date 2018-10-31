В Братске водитель сбил 17-летнюю девушку и сбежал

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девушка переходила по «зебре»



29 октября на улице Депутатская в Братске мужчина «Субару Легаси» серебристого цвета сбил 17-летнюю девушку. Она переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей требовалась медицинская помощь, но водитель покинул место ДТП.



Сегодня днём один из инспекторов заметил автомобиль, похожий под описание и остановил его. Водителем оказался 21-летний братчанин, своей причастности к ДТП он не отрицал.



В отношении водителя составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с происшествием и отсутствие страхового полиса. Нарушитель задержан, за оставление места ДТП ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.



По факту ДТП проводится административное расследование. Решение о наказании вынесет суд, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

