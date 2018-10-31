31 Октября

30 Октября

Популярное

В Братске водитель сбил 17-летнюю девушку и сбежал

В Братске водитель сбил 17-летнюю девушку и сбежал
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушка переходила по «зебре»

29 октября на улице Депутатская в Братске мужчина «Субару Легаси» серебристого цвета сбил 17-летнюю девушку. Она переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей требовалась медицинская помощь, но водитель покинул место ДТП.

Сегодня днём один из инспекторов заметил автомобиль, похожий под описание и остановил его. Водителем оказался 21-летний братчанин, своей причастности к ДТП он не отрицал.

В отношении водителя составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с происшествием и отсутствие страхового полиса. Нарушитель задержан, за оставление места ДТП ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

По факту ДТП проводится административное расследование. Решение о наказании вынесет суд, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ машина медиков попала в ДТП
В Улан-Удэ машина медиков попала в ДТП
Происшествия, 31.10.2018
Авария произошла на «кольце»
В Чите таксисты облили коллегу зелёнкой за предложение секса
В Чите таксисты облили коллегу зелёнкой за предложение секса
Происшествия, 31.10.2018
В полицию пострадавший мужчина не обращался
В Улан-Удэ в ДТП водитель сломал ногу и руку
В Улан-Удэ в ДТП водитель сломал ногу и руку
Происшествия, 31.10.2018
Виновником серьёзной аварии стал водитель, не уступивший дорогу. ФОТО  
У жителя Бурятии на крыше дома нашли наркотики
У жителя Бурятии на крыше дома нашли наркотики
Происшествия, 31.10.2018
О пакете с марихуаной в полицию сообщил неизвестный
Братчанка перевела аферистам 175 тысяч за «защиту вкладов»
Братчанка перевела аферистам 175 тысяч за «защиту вкладов»
Происшествия, 31.10.2018
Женщине предложили перечислить деньги на несколько номеров для блокировки
В Улан-Удэ осудили убийц таксиста
В Улан-Удэ осудили убийц таксиста
Происшествия, 31.10.2018
Молодые люди специально ради угона приехали из Забайкальского края в республику
Улан-удэнец обчистил фотографа
Улан-удэнец обчистил фотографа
Происшествия, 31.10.2018
Он украл технику почти на 135 тысяч
В Забайкалье воры техники попались на краже кроссовок
Происшествия, 31.10.2018
При этом владелец магазина не обращался в полицию
Жителя Забайкалья задержали за 12-й угон
Происшествия, 31.10.2018
В Забайкальске за сутки два раза угнали машины
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали грабителя в магазине
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали грабителя в магазине
Происшествия, 31.10.2018
Администратор вовремя нажал кнопку сигнализации

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^