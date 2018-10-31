В полицию пострадавший мужчина не обращался
Таксисты в Чите облили коллегу зелёнкой за непристойные сообщения с предложением секса в общем чате, сообщает «Чита.ру»
-Давно его искали. Он сам таксист и заказывал такси с комментарием о такой «услуге», - сообщил очевидец.
В пресс-службе краевого УМВД изданию «Чита.Ру» сообщили, что по предварительным данным, в полицию пострадавший гражданин не обращался.
В Чите таксисты облили коллегу зелёнкой за предложение секса
Происшествия, Фото:
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