В Чите таксисты облили коллегу зелёнкой за предложение секса

В полицию пострадавший мужчина не обращался



Таксисты в Чите облили коллегу зелёнкой за непристойные сообщения с предложением секса в общем чате, сообщает «Чита.ру»



-Давно его искали. Он сам таксист и заказывал такси с комментарием о такой «услуге», - сообщил очевидец.



В пресс-службе краевого УМВД изданию «Чита.Ру» сообщили, что по предварительным данным, в полицию пострадавший гражданин не обращался.

