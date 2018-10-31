У жителя Бурятии на крыше дома нашли наркотики

О пакете с марихуаной в полицию сообщил неизвестный
В ходе отработки анонимного сообщения сотрудниками уголовного розыска Тункинского района был задержан подозреваемый в наркопреступлении. У неработающего, ранее судимого за кражу 31-летнего жителя села Никольск изъята марихуана весом более 600 граммов.
Пакет с наркотическим средством обнаружен полицейскими на крыше дома. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
О пакете с марихуаной в полицию сообщил неизвестный
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