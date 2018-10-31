Молодые люди специально ради угона приехали из Забайкальского края в республику
В Бурятии вынесли приговор двум забайкальцам, убившим таксиста. Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая прошлого года двое молодых людей, 17-ти и 19 лет, приехали из соседнего региона в республику, чтобы украсть автомобиль. Для этого они решили убить таксиста.
На площади Советов в Улан-Удэ они заметили таксиста за рулём машины «Хонда Партнёр». Молодые люди договорились о поездке в кафе в селе Вознесеновка. По пути они осмотрели машину, пригляделись к 65-летнему извозчику. Выходя, они рассчитались и попросили его номер телефона. Водитель ничего не заподозрил и продиктовал телефон.
В кафе они определились с планом дальнейших действий, позвонили водителю и попросили увезти их посёлок Онохой Заиграевского района. По дороге они напали на мужчину и расправились с ним ножами. Тело перекинули на заднее сиденье, сели за руль и отправились дальше.
Однако злоумышленники заблудились и бросили машину в болотистой местности. На попутках они добрались до дома.
Мужчины попали на камеры наружного видеонаблюдения. Они признали свою вину и в деталях рассказали расправу над пенсионером.
- Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор. Младшему, которому на момент совершения преступления было 17 лет, было назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Старшего из злоумышленников приговорили к 15 года колонии строго режима, - прокомментировал «Байкал-Daily» заместитель руководителя следственного отдела по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Иван Бельков.
На сегодня пока точно неизвестно где будут отбывать наказание забайкальцы: в Бурятии, в регионе совершения преступления, или же на родине – в Забайкальском крае.
Также суд удовлетворил требования потерпевшей стороны и обязал взыскать с каждого по одному миллиону рублей.
В Улан-Удэ осудили убийц таксиста
Происшествия, Фото:
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