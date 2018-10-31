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Братчанка перевела аферистам 175 тысяч за «защиту вкладов»

Братчанка перевела аферистам 175 тысяч за «защиту вкладов»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщине предложили перечислить деньги на несколько номеров для блокировки

В Братске 54-летняя жительница Энергетика лишилась крупной суммы денег, доверившись злоумышленникам, назвавшимся службой безопасности банка.

На днях женщина подала объявление в интернете о продаже дачи, на которое откликнулась подозрительная покупательница. Предложение претендентки на загородную недвижимость о предоплате было отвергнуто. Но вскоре на телефон продавца раздался другой звонок.
 
Представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, где у пострадавшей имеются вклады, женщина сообщила, что им пришёл запрос о снятии денег с её счёта. Чтобы предотвратить их хищение, было предложено снять со всех счетов, включая вклады в других банках, все средства, а затем перечислить их для «блокировки» на несколько названных номеров. А когда угроза кражи будет ликвидирована, ей будет всё возвращено.

Братчанка выполнила все условия – сняла в двух банках свои сбережения в сумме 175 тысяч рублей и перевела их на счета 7 номеров телефонов. После этого контактные телефоны стали недоступны, а деньги бесследно исчезли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция напоминает гражданам о том, что банки никогда не предлагают своим клиентам перевести денежные средства с их личных счетов на неизвестные телефонные номера. Прежде чем решиться на ранее не известную вам операцию с вкладами, позвоните по телефону горячей линии вашего финансового учреждения, который указан на вашей карте. И сообщите о происшествии в полицию.
мошенничество
 
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