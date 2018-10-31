Арест сокращён на трое суток
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября в Чите нашли тело пропавшей 12-летней девочки. По подозрению в убийстве следователи задержали 45-летнего мужчину.
Следователи получили доказательства причастности мужчины к совершению преступления. Подозреваемый был задержан по месту его жительства, где произведён обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия. Его заключили под стражу.
31 октября Забайкальский краевой суд сократил на трое суток срок ареста, подозреваемому, сообщает пресс-служба суда.
Краевой суд согласился оставить мужчину под стражей, но уточнил срок ареста — до 19 декабря. Как пояснили в пресс-службе суда, срок уточнили, чтобы время от даты возбуждения уголовного дела до окончания предварительного следствия не превышало установленные законом 2 месяца.
Подозреваемому в убийстве школьницы в Чите сократили срок ареста
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