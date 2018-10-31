Трёх ангарчан осудили за незаконную продажу квартиры

Преступный план разработал риелтор
Ещё в 2012 году ранее неоднократно судимый 26-летний ангарчанин зная, что его знакомый проживает в квартире, принадлежащей муниципалитету, решил её приватизировать и продать.
Не обладая познаниями в сфере сделок с недвижимостью, он обратился за помощью к риелтору, специализирующемуся на «проблемной» недвижимости. Последний разработал план преступных действий и подыскал соучастницу.
Проживающий в квартире мужчина зарегистрировал женщину по месту жительства как свою сожительницу. После чего включил её в договор социального найма как члена семьи нанимателя и нотариально отказался от своего права на приватизацию квартиры. Женщина заключила с администрацией Ангарска договор, согласно которому она стала единоличной собственницей квартиры стоимостью более 1,2 миллионов рублей. Позже она продала её риелтору.
Суд назначил риелтору наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, остальным фигурантам уголовного дела – по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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