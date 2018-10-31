Председатель ангарского ДНТ присвоила миллион

Она получила условный срок



На имя начальника ГУ МВД России по Иркутской области поступило благодарственное письмо от жителей Ангарска. В письме говорится, что благодаря профессиональным действиям следователя удалось расследовать уголовное дело в отношении председателя садоводства, которая присвоила деньги граждан.



Общая сумма ущерба от подозреваемой составила почти 1 миллион рублей.



Ангарским городским судом подозреваемая признана виновной в присвоении. Её назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 4 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу.

