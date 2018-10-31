«Тётя, я пришёл вас убивать!»: Житель Бурятии напал на соседку





Суд признал мужчины виновным по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и приговорил к одному году и двум месяцам колонии строгого режима.

Джидинский районный суд Бурятии признал ранее судимого местного жителя виновным в покушении на убийство и угрозу убийством, сообщили в пресс-службе суда.В ноябре прошлого года женщина проснулась от крика «Тётя, я пришёл вас убивать!» Сначала женщина не поняла в полудрёме, что случилось, поскольку никаких конфликтов у неё с вошедшим соседом не было. Женщина рассказала, что нападавший был сильно пьян и замахивался на неё каким-то предметом, она укрылась табуретом. От удара табурет сломался, часть табуретки попала ей в лоб.После этого женщине удалось выгнать соседа из дома. Однако мужчина не успокоился, разбил в доме два окна и угрожал убийством. Потом он с ножом в руках вернулся в её жилище и замахнулся на соседку.В это время за родственницу заступился брат женщины. Он встал между вооружённым соседом и сестрой.Пьяный сосед ранил мужчину в грудную клетку справа. Женщина увидела, что брат стал оседать, схватила его и потащила в зал на диван. Пьяный сосед не пошёл за пострадавшими, а, напротив, вышел из дома. Раненому вызвали «скорую помощь».- В ходе следствия и судебного разбирательства осуждённый пытался уйти от ответственности, поясняя, что телесное повреждение брату нанесено сестрой накануне, - сообщает пресс-служба Джидинского районного суда.