У забайкальца в природном парке изъяли ружьё

Составлен протокол об административном правонарушении
На прошлой неделе инспекторы в области охраны окружающей среды отдела особо охраняемых природных территорий минприроды Забайкальского края провели выезд в природный парк «Ивано-Арахлейский».
Они осмотрели озёра Тасей, Иван, Арахлей, Шакшинское, Кергенду, лес, прилегающий к этим водоёмам и населённым пунктам, в том числе долины Широкая, Осиновка, а также падей Широкая, Грязнуха.
Во время объезда территорий на берегу озера Иргень с огнестрельным охотничьим гладкоствольным оружием марки ИЖ-57 16-го калибра был выявлен нарушитель. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Оружие было изъято.
Также инспекторы проверили 9 машин, которые осматривали на предмет наличия запрещённых орудий добывания объектов животного мира. Проведено 14 профилактических бесед с местными жителями, рыбаками и отдыхающими на предмет соблюдения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба минприроды Забайкальского края.
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