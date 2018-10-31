Коллекцию монет с олимпийской символикой мужчина собирал 10 лет
Полицейские Иркутска задержали местного жителя, подозреваемого в краже имущества и коллекции монет из частного дома иркутянина.
23 октября в дежурную часть полиции обратился 56-летний мужчина и сообщил о том, что в его дом на улице Каховского разбили окно и украли бытовую технику, ювелирные изделия и коллекцию монет с олимпийской символикой. Сумма ущерба составила 87 тысяч рублей. Полицейским в кратчайшие сроки удалось установить личность подозреваемого.
Им оказался 34-летний нигде не работающий сосед потерпевшего, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражам и незаконный оборот наркотических средств. Во время обысков часть украденного нашли в одном из ломбардов, а коллекция монет в доме у подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Иркутянину грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемый заключён под стражу.
Вскоре украденное будет возвращено собственнику, который поблагодарил полицейских за оперативное раскрытие преступления. Как оказалось, он коллекционировал монеты около 10 лет.
Чтобы сохранить своё имущество, полицейские рекомендуют устанавливать охранную сигнализацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин украл у соседа коллекционные монеты
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