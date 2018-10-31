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Житель Бурятии забил до смерти мать кулаками и кочергой

Житель Бурятии забил до смерти мать кулаками и кочергой
Происшествия, 
Женщина умерла в реанимации

В селе Бичура Бичурского района Бурятии 10 октября между 43-летним мужчиной и его 77-летней матерью произошёл конфликт. Мужчина был пьян.

Разозлившись, он начал избивать престарелую женщину и нанёс ей не менее 8 ударов по голове кулаком и пару ударов кочергой. После этого он сообщил об инциденте своей подруге, которая вызвала «скорую».

На следующие сутки, 11 ноября, женщина скончалась в реанимации. По предварительным данным, смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за менее тяжкие преступления, а также неоднократно за административные, чаще за нахождение в нетрезвом виде в общественных местах, - сообщил «Байкал-Daily» старший следователь Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СКР Иван Пронин.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Подозреваемый заключён под стражу, находится в СИЗО. Вину свою признал, в содеянном раскаялся. Мужчине грозит до 8 лет колонии.
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