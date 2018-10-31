Он вырубил 22 сосны
Судебные приставы взыскали с жителя Селенгинского района Бурятии материальный ущерб, причинённый лесному фонду в результате незаконной вырубки леса, сообщает пресс-служба УФССП по республике.
Преступление 48-летний мужчина совершил на территории Усть-Баргузинского лесничества. В составе бригады вальщик леса приступил к заготовке древесины для индивидуального предпринимателя, имевшего разрешительные документы. В ходе заготовки гражданин решил подзаработать и спилил 22 сосны вне отведенной деляны.
В дальнейшем в отношении «чёрного лесоруба» было возбуждено уголовное дело. Судом ему было назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также суд постановил возместить ущерб государству за нарушение лесного законодательства.
– Судебные приставы наложили аресты на денежные средства должника, находившиеся на расчетных счетах в банках. После установления источников доходов гражданина постановление о взыскании ущерба с его заработной платы было направлено работодателю, - отмечает Руслан Божеев, начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Бурятии.
Дополнительно судебные приставы ограничили «чёрному лесорубу» выезд за пределы страны, а также предупредили об ограничении права управления транспортными средствами.
В результате принятых судебными приставами мер должник изыскал 191 тысячу рублей для погашения материального ущерба. В настоящий момент деньги перечислены в доход государства.
С «чёрного лесоруба» в Бурятии взыскали более 190 тысяч
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