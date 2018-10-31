Читинец совершил кражу с дачи, которую арендовал

Сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей



В полицию Читы с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что из его дома украли плазменный телевизор, холодильник, электроинструмент, а также 62 профлиста, находящиеся на территории участка. Общий ущерб потерпевший оценил в 252 тысячи рублей.



Накануне читинец сдавал свой дачный участок в аренду. Мужчина, который снимал его, съехал незадолго до совершения кражи. При этом данных о личности арендатора потерпевший не смог предоставить.



Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их частном секторе города Читы. Всё украденное было обнаружено по месту их пребывания. Задержанными оказались бывший арендатор участка и его 28-летний подельник.



В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество в полном объёме возвращено владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

