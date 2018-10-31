Сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей
В полицию Читы с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что из его дома украли плазменный телевизор, холодильник, электроинструмент, а также 62 профлиста, находящиеся на территории участка. Общий ущерб потерпевший оценил в 252 тысячи рублей.
Накануне читинец сдавал свой дачный участок в аренду. Мужчина, который снимал его, съехал незадолго до совершения кражи. При этом данных о личности арендатора потерпевший не смог предоставить.
Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их частном секторе города Читы. Всё украденное было обнаружено по месту их пребывания. Задержанными оказались бывший арендатор участка и его 28-летний подельник.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество в полном объёме возвращено владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец совершил кражу с дачи, которую арендовал
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Коллекцию монет с олимпийской символикой мужчина собирал 10 лет
Женщина умерла в реанимации
Он вырубил 22 сосны
Сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей
Вместе они украли 900 тысяч рублей
Пожар произошёл в Баян-Голе
На момент совершения двойного убийства одной девушке было 18 лет, другой 15
Водитель уверял, что она сама была за рулём
Его задержал владелец магазина с женой
Женщину приговорили к исправительным работам
Теперь за ложный донос она заплатит 36 тысяч
Страшную находку дети обнаружили, бегая по скотомогольнику
Мужчина сильно разбил себе голову
Лечение она будет проходить в колонии
Мужчина спал, когда случился пожар