Вместе они украли 900 тысяч рублей
На днях в гаражном боксе Нижнеудинска было обнаружено тело 35-летнего сторожа. Подозреваемого в убийстве удалось установить за короткие сроки. Им оказался 30-летний гражданин Узбекистана.
На территории области он находился незаконно. Выяснилось, что в прошлом году его выдворили за пределы страны, однако мужчина по месту жительства смог изменить фамилию и по другим документам снова прибыть в регион.
Сыщики выяснили, что задержанный со своим подельником украл со стоянки около 900 тысяч рублей. После чего между сообщниками возникла ссора и мужчина нанёс телесные повреждения сторожу, который скончался на месте. С похищенным имуществом подозреваемый скрывался в соседнем районе.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство из корыстных побуждений». В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области гражданин Узбекистана убил сторожа
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