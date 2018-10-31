Пожар произошёл в Баян-Голе
Вчера, 30 октября, в 15.50 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в улусе Баян-Гол Хоринского района на улице Озёрная горит дом.
На ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 1 единица техники. Пожар удалось потушить в 17.30 вечера.
В результате пожара дом был уничтожен полностью, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии сгорел дом
Происшествия, Фото:
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