В Бурятии сгорел дом

Пожар произошёл в Баян-Голе



Вчера, 30 октября, в 15.50 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в улусе Баян-Гол Хоринского района на улице Озёрная горит дом.



На ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 1 единица техники. Пожар удалось потушить в 17.30 вечера.



В результате пожара дом был уничтожен полностью, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

