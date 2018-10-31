На момент совершения двойного убийства одной девушке было 18 лет, другой 15
Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу в отношении девушки и её несовершеннолетней подруги. Они осуждены по ч.2 ст.105 УК «Убийство» и ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж».
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре прошлого года две улан-удэнки в пьяной ссоре убили двух своих знакомых. Резонансное дело попало в эфир передачи на Первом канале «Мужское. Женское». Там выяснились многие детали трагедии.
Девушки пришли в гости к своей 26-летней знакомой, однако её дома не оказалось: об этом им рассказала запертая в её доме 56-летняя пенсионерка. Тогда девушки разбили окно и ворвались в дом. Там они избили женщину, затем потащили её к реке и утопили. Вернувшись в дом, они увидели там свою знакомую, к которой и приходили в гости. Её избили и за волосы утащили к реке, где также утопили.
Невольным свидетелем трагедии стал пятилетний сын убитой, который был под присмотром пенсионерки. Испугавшись, мальчик спрятался под одеялом. Потом он убежал из дома и расправы над своей матерью не видел.
На момент совершения преступления одной девушке было 18 лет, другой 15. Школьница ранее уже была осуждена кражу. Вторая также привлекалась к уголовной ответственности.
Старшую из обвиняемых приговорили к 14 года колонии строгого режима, несовершеннолетнюю – к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ осудили девушек, утопивших двух женщин
Происшествия, Фото:
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