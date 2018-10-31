31 Октября

30 Октября

Популярное

Забайкалец пытался свалить вину за ДТП на погибшую девушку

Происшествия, 
Водитель уверял, что она сама была за рулём

Весной 2017 года в Забайкальском крае пьяный мужчина, управляя автомобилем «Тойота Рактис», двигался со скоростью около 100 км/час в районе 21 км автодороги «Чита-Ингода» в сторону села Домна. Мужчина не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП скончалась на месте пассажирка.

В суде мужчина уверял, что за рулём автомобиля в момент ДТП якобы находилась девушка. Он заявил, что якобы незадолго до происшествия пассажирка попросила водителя посадить её за руль и сама управляла «Тойотой».

Учитывая смерть девушки, которая уже не могла опровергнуть ложь водителя, назначили судебно-криминалистическую экспертизу. По её итогам на водительском сидении автомобиля нашли только частицы волокон с одежды мужчины. Часть волокон женской одежды находилась на пассажирском сидении.

Суд назначил водителю наказание в виде 4 года и 4 месяца отбывания в колонии-поселения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ осудили девушек, утопивших двух женщин
В Улан-Удэ осудили девушек, утопивших двух женщин
Происшествия, 31.10.2018
На момент совершения двойного убийства одной девушке было 18 лет, другой 15
Забайкалец пытался свалить вину за ДТП на погибшую девушку
Происшествия, 31.10.2018
Водитель уверял, что она сама была за рулём
В Иркутской области налётчик с ножом напал на продавца
В Иркутской области налётчик с ножом напал на продавца
Происшествия, 31.10.2018
Его задержал владелец магазина с женой
Забайкалка от обиды обвинила экс-сожителя в изнасиловании
Происшествия, 31.10.2018
Теперь за ложный донос она заплатит 36 тысяч
В Бурятии дети нашли человеческую ногу
В Бурятии дети нашли человеческую ногу
Происшествия, 31.10.2018
Страшную находку дети обнаружили, бегая по скотомогольнику
В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер
В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер
Происшествия, 31.10.2018
Мужчина спал, когда случился пожар 
В Иркутской области подросток обчистил карту знакомой
В Иркутской области подросток обчистил карту знакомой
Происшествия, 30.10.2018
Парень перевёл с телефона деньги себе на карту
В Улан-Удэ произошло ДТП на ПВЗ
В Улан-Удэ произошло ДТП на ПВЗ
Происшествия, 30.10.2018
Здесь столкнулись две легковушки
В Бурятии иностранец пытался дать взятку полицейскому
В Бурятии иностранец пытался дать взятку полицейскому
Происшествия, 30.10.2018
Мужчина нарушил режим пребывания на территории РФ
В Забайкалье найдено около 700 пропавших детей
Происшествия, 30.10.2018
Как правило, все пропавшие находятся в кратчайшие сроки
Читинский наркодилер хранил наркотики в тайнике
Читинский наркодилер хранил наркотики в тайнике
Происшествия, 30.10.2018
Он расфасовывал их в шприцы и фольгу

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^