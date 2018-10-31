Забайкалец пытался свалить вину за ДТП на погибшую девушку

Водитель уверял, что она сама была за рулём



Весной 2017 года в Забайкальском крае пьяный мужчина, управляя автомобилем «Тойота Рактис», двигался со скоростью около 100 км/час в районе 21 км автодороги «Чита-Ингода» в сторону села Домна. Мужчина не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. В результате ДТП скончалась на месте пассажирка.



В суде мужчина уверял, что за рулём автомобиля в момент ДТП якобы находилась девушка. Он заявил, что якобы незадолго до происшествия пассажирка попросила водителя посадить её за руль и сама управляла «Тойотой».



Учитывая смерть девушки, которая уже не могла опровергнуть ложь водителя, назначили судебно-криминалистическую экспертизу. По её итогам на водительском сидении автомобиля нашли только частицы волокон с одежды мужчины. Часть волокон женской одежды находилась на пассажирском сидении.



Суд назначил водителю наказание в виде 4 года и 4 месяца отбывания в колонии-поселения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



