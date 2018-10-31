В Иркутской области налётчик с ножом напал на продавца

Его задержал владелец магазина с женой



В посёлке Юрты Тайшетского района днём 5 апреля в одном из магазинов неизвестный совершил разбойное нападение на продавца. Угрожая ножом, мужчина отнял у женщины золотые украшения, выручку из кассы и продукты питания, после чего скрылся в неизвестном направлении.



Потерпевшая сообщила по телефону владельцу магазина о преступлении.



В течение короткого времени мужчина, подходящий под описание продавца, был замечен рядом с железнодорожным полотном. Владелец магазина с женой и подоспевшие сотрудники полиции задержали вооружённого подозреваемого и доставили его в дежурную часть. Им оказался 36-летний житель Красноярского края, ранее судимый за кражу.



При себе у него обнаружили и изъяли деньги, продукты и украшения, ранее похищенные в магазине. Задержанный сознался в преступлении, а также рассказал, что двумя часами ранее похитил сумку у 82-летней пенсионерки и совершил квартирную кражу. Вещи и кухонный нож, украденные в квартире он использовал в разбойном нападении на продавца. Возбуждены уголовные дела.



Полицейские поощрили жителей посёлка Юрты за помощь в поимке подозреваемого, совершившего несколько преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

