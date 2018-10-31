Жительница Бурятии 1,5 года воровала деньги с украденной карты умершего

Женщину приговорили к исправительным работам



Условный срок и 5 месяцев исправительных работ получила 33-летняя жительница Хоринского района. Женщина почти 1,5 года тратила деньги с украденной карты умершего пенсионера, сообщает пресс-служба ОПФР по Бурятии.



Банковскую карту, на которую зачислялась пенсия, и пин-код от неё женщина выкрала из дома пенсионера в Кижингинском районе за день до его смерти. По возвращению домой мошенница с июня 2016 года по октябрь 2017 года снимала с украденной карты наличные и расплачивалась по ней в магазинах.



- Ущерб, нанесённый государству, составил свыше 184 тыс. рублей, - уточнили в ОПФР. – В ходе следствия вина злоумышленницы полностью доказана. Она привлечена к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Приговором суда, кроме исправительных работ, жительница Хоринска обязана будет возместить в пользу государства всю сумму украденных денег.



