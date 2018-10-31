Женщину приговорили к исправительным работам
Условный срок и 5 месяцев исправительных работ получила 33-летняя жительница Хоринского района. Женщина почти 1,5 года тратила деньги с украденной карты умершего пенсионера, сообщает пресс-служба ОПФР по Бурятии.
Банковскую карту, на которую зачислялась пенсия, и пин-код от неё женщина выкрала из дома пенсионера в Кижингинском районе за день до его смерти. По возвращению домой мошенница с июня 2016 года по октябрь 2017 года снимала с украденной карты наличные и расплачивалась по ней в магазинах.
- Ущерб, нанесённый государству, составил свыше 184 тыс. рублей, - уточнили в ОПФР. – В ходе следствия вина злоумышленницы полностью доказана. Она привлечена к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Приговором суда, кроме исправительных работ, жительница Хоринска обязана будет возместить в пользу государства всю сумму украденных денег.
Жительница Бурятии 1,5 года воровала деньги с украденной карты умершего
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На момент совершения двойного убийства одной девушке было 18 лет, другой 15
Водитель уверял, что она сама была за рулём
Его задержал владелец магазина с женой
Теперь за ложный донос она заплатит 36 тысяч
Страшную находку дети обнаружили, бегая по скотомогольнику
Мужчина сильно разбил себе голову
Лечение она будет проходить в колонии
Мужчина спал, когда случился пожар
Парень перевёл с телефона деньги себе на карту
Авария собрала пробку
Здесь столкнулись две легковушки
Мужчина нарушил режим пребывания на территории РФ
Как правило, все пропавшие находятся в кратчайшие сроки
Он расфасовывал их в шприцы и фольгу
Вся семья была пьяна