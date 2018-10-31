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В Забайкалье у эпилептика произошёл приступ в суде

В Забайкалье у эпилептика произошёл приступ в суде
Происшествия,  Фото:Фёдор Куприянов
Мужчина сильно разбил себе голову

На минувшей неделе у входа в здание мирового судьи судебного участка №13 Каларского судебного района Забайкальского края у посетителя произошёл приступ эпилепсии. Окровавленного мужчину, который бился в приступе, спас судебный пристав Фёдор Куприянов, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.

Упав в припадке, мужчина сильно разбил себе голову о крыльцо здания. Фёдор Куприянов занес гражданина в здание суда и незамедлительно вызвал скорую помощь.

До приезда бригады скорой помощи у мужчины повторно случился приступ эпилепсии, также из повреждённой головы сильно текла кровь. Не растерявшись, судебный пристав предпринял все необходимые меры для спасения жизни, чтобы не допустить асфиксии. До прибытия медиков мужчина оставался под наблюдением судебного пристава.

Судебные приставы ежеквартально сдают зачёты по специальной подготовке. На занятиях отрабатываются все возможные нештатные ситуации и алгоритм правильного поведения в экстренных случаях, в том числе по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

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