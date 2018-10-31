Лечение она будет проходить в колонии
В ноябре прошлого года жительница Бичурчкого района незаконно приобрела каннабис и пыталась сбыть наркотическое вещество осуждённому в колонию №2 УФСИН России по Бурятии. Однако ей этого сделать не удалось, поскольку полицейские обнаружили и изъяли у неё наркотик.
Бичурский районный суд отменил ранее назначенное решение об отсрочке наказания и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Также женщине назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил, стороны имеют право на обжалование решения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии наркосбытчицу будут принудительно лечить у психиатра
Происшествия, Фото:
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