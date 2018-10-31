В Бурятии наркосбытчицу будут принудительно лечить у психиатра

Лечение она будет проходить в колонии



В ноябре прошлого года жительница Бичурчкого района незаконно приобрела каннабис и пыталась сбыть наркотическое вещество осуждённому в колонию №2 УФСИН России по Бурятии. Однако ей этого сделать не удалось, поскольку полицейские обнаружили и изъяли у неё наркотик.



Бичурский районный суд отменил ранее назначенное решение об отсрочке наказания и приговорил к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Также женщине назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.



Приговор в настоящее время в законную силу не вступил, стороны имеют право на обжалование решения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

