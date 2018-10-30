В центре Улан-Удэ произошло тройное ДТП













Как стало известно «Байкал-Dailу», сегодня в 12:00 под путепроводом возле площади Советов произошло ДТП. Там столкнулись «Тойота», за рулём которой была девушка, и ещё одна иномарка – такси «Максим».- От удара таксиста откинуло на «Жигули», - сообщил «Байкал-Dailу» очевидец происшествия.В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На данном участке дороги образовался затор.