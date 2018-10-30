Сегодня около 11 часов на улице Октябрьская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Здесь столкнулись Toyota Corolla и Ford Fusion.
Пострадавших в результате аварии нет.
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30 Октября
29 Октября
11:44
Популярное
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В Улан-Удэ произошло ДТП на ПВЗ
Происшествия, Фото:
Здесь столкнулись две легковушки
Сегодня около 11 часов на улице Октябрьская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП. Здесь столкнулись Toyota Corolla и Ford Fusion.
Пострадавших в результате аварии нет.
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