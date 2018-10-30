В Бурятии иностранец пытался дать взятку полицейскому



В Бурятии транспортная прокуратура установила надзор за расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении гражданина Таджикистана за дачу мелкой взятки.



23 октября в пути следования пассажирского поезда № 75 сообщением «Нерюнгри – Москва» один из его пассажиров – иностранный гражданин, нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации. Он попытался дать взятку в размере 1000 рублей сотруднику патрульно-постовой службы транспортной полиции за не привлечение его к административной ответственности. Сотрудник полиции от предложенных денег отказался.



Мужчине грозит санкция статьи «Покушение на мелкое взяточничество». Уголовная ответственность в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

