Мужчин приговорили к условному наказанию
В прошлом году сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский» задержали вблизи посёлка Мишелевка двух мужчин, подозреваемых в незаконной рубке леса. Подозрение вызвала гружёная деревьями машина. Документов на древесину у задержанных мужчин не оказалось.
Как выяснили оперативники, сосны были вырублены за посёлком. Полицейским удалось выяснить, что лес рубили они для того, чтобы одному из них построить баню.
В общей сложности подозреваемыми было уничтожено сосны на общую сумму около 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Суд признал их виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также они обязаны возместить причинённый ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области «чёрные лесорубы» пилили деревья на баню
Происшествия, Фото:
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