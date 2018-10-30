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В Иркутской области «чёрные лесорубы» пилили деревья на баню

В Иркутской области «чёрные лесорубы» пилили деревья на баню
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчин приговорили к условному наказанию

В прошлом году сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский» задержали вблизи посёлка Мишелевка двух мужчин, подозреваемых в незаконной рубке леса. Подозрение вызвала гружёная деревьями машина. Документов на древесину у задержанных мужчин не оказалось.

Как выяснили оперативники, сосны были вырублены за посёлком. Полицейским удалось выяснить, что лес рубили они для того, чтобы одному из них построить баню.

В общей сложности подозреваемыми было уничтожено сосны на общую сумму около 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Суд признал их виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также они обязаны возместить причинённый ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.  
черные лесорубы
 
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