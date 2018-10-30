В Иркутске водитель «BMW X-5» устроил разборки с маршрутчиком

Он разбил водительское стекло «Газели»
В Иркутске 29 октября в районе остановки «Академгородок» водитель маршрутки «Газель» подрезал автовладельца марки кроссовер «BMW X-5». Решив наказать обидчика, водитель иномарки вышел из машины и потребовал извинений. Услышав в ответ маты, мужчина разбил водительское стекло, после чего скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На тот момент водитель «Газели» двигался по маршруту, никто из пассажиров не пострадал.
В течение суток сотрудники полиции установили личность мужчины и доставили его в орган внутренних дел. Задержанный признался в содеянном и раскаялся. Кроме того, он принёс извинения за своё поведение, в том числе находившимся в тот момент пассажирам автобуса.
- Я ехал с супругой и ребёнком. Загорелся светофор, повернул направо, по своей полосе. Тут без поворотника не в свой ряд вылетел маршрутчик, чтобы заехать на остановку. Я свернул на бордюр, чтобы уйти от столкновения. Догнал водителя на остановке, попросил выйти. Мужчина не открыл мне дверь, а вместо объяснений отправил меня на три буквы. В ответ на мат я разбил ему окно. На тот момент, эмоции зашкаливали, ведь я чуть не разбился со своей семьёй. Приношу свои извинения пассажирам. Виноват, думаю такого больше не повторится, - сообщил водитель иномарки.
В настоящее время он привлечён к административной ответственности и помещён в спецприёмник до избрания судом в отношении него процессуального решения.
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