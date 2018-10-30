Забайкалец пытался перебросить в колонию 2 телефона



Сотрудники читинской колонии задержали 22-летнего мужчину, пытавшегося перебросить запрещённые предметы.



При досмотре у него нашли свёрток, в котором находились два сотовых телефона, зарядное устройство, две батареи к телефону, четыре сим-карты и наушники.



По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.

