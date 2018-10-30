Житель Бурятии едва не убил друга из-за ягнят

Мужчины выросли на одной улице и давно крепко дружили



Жителя Джидинского района Бурятии осудили за нападение с ножом на друга, сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.



Мужчины дружили с детства, так как выросли на одной улице. В 2016 году один из них купил 19 ягнят и пригнал их к приятелю, попросив присмотреть. Сам же уехал на заработки.



Вернувшись в январе 2017 года, своих ягнят владелец не увидел. Друг сперва сказал, что животные погибли. Однако затем признался, что продал их.



Мужчина вновь уехал, на этот раз в тайгу. Вернулся в марте и уже тогда начал спрашивать у друга, кому он продал ягнят. Но в этот раз приятель стал отрицать факт продажи.



Друзья поругались. Хозяин животных пырнул приятеля ножом в правый бок, после чего ещё и повернул нож в ране.



Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.



- Из обстоятельств дела суд установил, что подсудимый по характеру в целом спокойный, ранее ссор с другом у него не было, конфликт между потерпевшим и подсудимым явных мотивов для убийства не давал. Подсудимый, осознавая, что потерпевший жив, имея реальную возможность для его убийства, никаких действий не предпринял, а, напротив, он ушёл с места преступления. При таких обстоятельствах суд переквалифицировал действия подсудимого с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - уточнили в Джидинском районном суде.



Мужчине было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





