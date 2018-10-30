Ангарчанин украл велосипед у упавшего мужчины

Грабитель проведёт почти 4 года в колонии
23-летний ранее судимый вор похитил велосипед «Старк» у мужчины в тот момент, когда тот упал с него. Это произошло в районе кинотеатра «Родина» поздним майским вечером. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.
Оказалась, что преступник уже имеет условный срок за незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.
Суд пришёл к выводу об отмене условного осуждения и необходимости назначения наказания в виде лишения свободы.
Приговором Ангарского городского суда молодой человек признан виновным по статье «Грабёж». Ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мобильники он спрятал в свёртке
Мужчины выросли на одной улице и давно крепко дружили
Грабитель проведёт почти 4 года в колонии
Они ушли с маршрута и не смогли найти обратную дорогу
Мошенница орудовала в торговом центре
Студенты «работали» с терминалами, стоящими в людных местах
Мужчина получил условное наказание
Наркотики он приобрёл через «закладку»
Мужчина пытался переправить наркотики в колонию. ФОТО, ВИДЕО
Он арестован по подозрению в коммерческом подкупе. ВИДЕО
Открыта «горячая линия» по вопросам качества и безопасности услуг пассажирских перевозок
Доверчивый читинец нашёл объявление на «Юле»
Водитель внедорожника вылетел на встречную полосу
Ущерб лесному фонду составил более 146 тысяч рублей
Известный журналист «России-1» накануне работал в Бурятии. ФОТО, ВИДЕО