Ангарчанин украл велосипед у упавшего мужчины



23-летний ранее судимый вор похитил велосипед «Старк» у мужчины в тот момент, когда тот упал с него. Это произошло в районе кинотеатра «Родина» поздним майским вечером. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.



Оказалась, что преступник уже имеет условный срок за незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.



Суд пришёл к выводу об отмене условного осуждения и необходимости назначения наказания в виде лишения свободы.



Приговором Ангарского городского суда молодой человек признан виновным по статье «Грабёж». Ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

