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Ангарчанин украл велосипед у упавшего мужчины

Ангарчанин украл велосипед у упавшего мужчины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабитель проведёт почти 4 года в колонии

23-летний ранее судимый вор похитил велосипед «Старк» у мужчины в тот момент, когда тот упал с него. Это произошло в районе кинотеатра «Родина» поздним майским вечером. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. 

Оказалась, что преступник уже имеет условный срок за незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. 

Суд пришёл к выводу об отмене условного осуждения и необходимости назначения наказания в виде лишения свободы. 

Приговором Ангарского городского суда молодой человек признан виновным по статье «Грабёж». Ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
грабеж
 
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