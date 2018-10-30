Они ушли с маршрута и не смогли найти обратную дорогу
В минувший понедельник оператору диспетчерской службы около 23 часов поступил звонок от группы туристов, заблудившихся в южной части Шелеховского района Иркутской области. Две женщины с детьми 15 и 11 лет ушли с маршрута и не смогли найти обратную дорогу. После нескольких часов блуждания в лесном массиве им удалось найти место приёма сотовой связи.
- В район поиска была направлена группа спасателей, в составе которой находился врач дежурной смены, а также сотрудники полиции. Благодаря их опыту и хорошему знанию этой местности в течение часа удалось найти заблудившихся – они вышли на лесную дорогу, где ждали помощи. Люди находились в удовлетворительном состоянии, их доставили в Иркутск, - сообщил Тимофей Екименко, начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области.
Неопытные путники чаще всего выходят на маршрут, имея о нём поверхностное представление, и оказываются предоставленными сами себе, отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области нашли заблудившихся женщин с детьми
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