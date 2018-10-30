Мошенница орудовала в торговом центре
26 октября в одном из павильонов иркутского торгового центра женщина отдала незнакомке 3 тысячи за снятие порчи. Аферистка представилась целительницей и предложила за вознаграждения провести ритуал «очищения», который якобы непременно избавит от всех недугов и прочих жизненных неприятностей.
Доверчивая девушка передала мошеннице выручку, после чего целительница скрылась.
Происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в торговом комплексе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали подозреваемую. Женщина дала признательные показания. Известно, что ранее она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных имущественных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело.
- Как бы нас не информировали СМИ и не предупреждали сотрудники полиции о всевозможных аферах, преступники всё равно находят способы обмана и с легкостью втираются в доверие. Уважаемые граждане, будьте предельно осторожными при контактах с незнакомыми людьми, а также проведите беседы со своими пожилыми родственниками, - сообщила потерпевшая.
Иркутянка отдала мошеннице деньги за «очищение»
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