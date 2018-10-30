В Бурятии после гибели пассажирки автобуса запустили «горячую линию»

Открыта «горячая линия» по вопросам качества и безопасности услуг пассажирских перевозок

Ущерб лесному фонду составил более 146 тысяч рублей

Составлено около 700 протоколов об административных правонарушениях

Мужчина прибыл из одного изолятора в другой