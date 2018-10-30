Открыта «горячая линия» по вопросам качества и безопасности услуг пассажирских перевозок
Аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой и министерство внутренних дел открыли «горячую линию» по вопросам качества и безопасности услуг пассажирских перевозок.
Принимаются сообщения граждан о нарушении правил дорожного движения водителями городского и межмуниципального транспорта (скоростной режим, обгоны, резкое торможение и др.), переобустройстве и техническом состоянии автобусов, а также иные вопросы безопасности, комфортности, надежности перевозок, чистоты в салоне, культуры обслуживания и пр.
Горячая линия работает с 30 октября по 10 ноября 2018 года. Звонки принимаются по телефонам (3012) 21 46 45 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00ч (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), 29 29 59.
В нерабочее время обращения можно направлять на адреса электронной почты priem_upch@govrb.ru, progai03@yandex.ru
Поступившие сообщения будут отрабатывается сотрудниками аппарата омбудсмена и инспекторами госавтоинспекции республики в ходе рейдовых мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП в Сотниково погибла пассажирка маршрута №129.
В Бурятии после гибели пассажирки автобуса запустили «горячую линию»
Происшествия, Фото:
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