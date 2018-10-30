Доверчивый читинец нашёл объявление на «Юле»
29 октября в полицию поступило сообщение от жителя Читы о хищении с его карты крупной суммы денег. Мужчина на сайте «Юла» нашёл объявление о продаже лодочного мотора и решил приобрести его.
Созвонившись с псевдо-продавцом, потерпевший выяснил все необходимые детали сделки и перевёл ему через онлайн-банк 80 тысяч рублей. На следующий день телефон мужчины, который продавал товар стал недоступен. Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился за помощью в полицию.
В настоящее время сотрудники полиции предпринимают меры по установлению подозреваемого, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец отдал за несуществующий мотор 80 тысяч
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