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В Иркутской области под суд пойдёт «чёрный лесоруб»

В Иркутской области под суд пойдёт «чёрный лесоруб»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб лесному фонду составил более 146 тысяч рублей

В Иркутской области, в селе Хокта 25 октября задержали «чёрного лесоруба». Тракторист пытался скрыться в лесу, однако проезд ему заблокировали сотрудники полиции.

Задержанным оказался ранее судимый за совершение незаконной рубки леса 30-летний житель села Оса, который накануне незаконно вырубил 79 сосен, причинив ущерб лесному фонду в размере более 146 тысяч рублей. Также в лесном массиве был обнаружен штабель заготовленной и приготовленной к вывозу древесины.

Использованная техника и незаконно заготовленная древесина переданы следственно-оперативной группе. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. 

Задержанный мужчина помещён в изолятор временного содержания. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры района, сообщает прокуратура Иркутской области.
черные лесорубы
 
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