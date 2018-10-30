В Иркутской области под суд пойдёт «чёрный лесоруб»



Задержанным оказался ранее судимый за совершение незаконной рубки леса 30-летний житель села Оса, который накануне незаконно вырубил 79 сосен, причинив ущерб лесному фонду в размере более 146 тысяч рублей. Также в лесном массиве был обнаружен штабель заготовленной и приготовленной к вывозу древесины.



Использованная техника и незаконно заготовленная древесина переданы следственно-оперативной группе. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Задержанный мужчина помещён в изолятор временного содержания. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры района, сообщает прокуратура Иркутской области.



В Иркутской области, в селе Хокта 25 октября задержали «чёрного лесоруба». Тракторист пытался скрыться в лесу, однако проезд ему заблокировали сотрудники полиции.