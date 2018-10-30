Составлено около 700 протоколов об административных правонарушениях
По итогам проведённого в Бурятии «Дня профилактики» полицейскими выявлено 54 преступления – в основном, угрозы убийством, кражи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Установлено местонахождение 8 лиц, в том числе, находящихся в оперативном розыске, без вести пропавших, скрывшихся от суда и следствия.
Составлено около 700 протоколов об административных правонарушениях - в области безопасности дорожного движения, иммиграционного контроля, незаконного оборота наркотиков, а также охраны правопорядка в общественных местах и предпринимательской деятельности.
Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел проверены ранее судимые лица, осуждённые к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, лица без определённого места жительства, граждане, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и владельцы оружия.
Инспекторами ПДН осуществлена проверка 152 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В ходе профилактических рейдов по линии ГИБДД выявлено 27 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. В отношении 15 граждан, не уплативших штрафы в срок, составлены протоколы об административных правонарушениях.
В «День профилактики» в Бурятии выявили 54 преступления
Происшествия, Фото:
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