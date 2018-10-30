В «День профилактики» в Бурятии выявили 54 преступления

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Составлено около 700 протоколов об административных правонарушениях



По итогам проведённого в Бурятии «Дня профилактики» полицейскими выявлено 54 преступления – в основном, угрозы убийством, кражи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Установлено местонахождение 8 лиц, в том числе, находящихся в оперативном розыске, без вести пропавших, скрывшихся от суда и следствия.



Составлено около 700 протоколов об административных правонарушениях - в области безопасности дорожного движения, иммиграционного контроля, незаконного оборота наркотиков, а также охраны правопорядка в общественных местах и предпринимательской деятельности.



Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел проверены ранее судимые лица, осуждённые к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, лица без определённого места жительства, граждане, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и владельцы оружия.



Инспекторами ПДН осуществлена проверка 152 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В ходе профилактических рейдов по линии ГИБДД выявлено 27 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. В отношении 15 граждан, не уплативших штрафы в срок, составлены протоколы об административных правонарушениях.

