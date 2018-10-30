Мужчина прибыл из одного изолятора в другой
В следственный изолятор города Краснокаменск Забайкальского края из изолятора временного содержания города Борзя прибыл подозреваемый. Сотрудники обнаружили и изъяли у мужчины, запрещённые к хранению и использованию предметы.
Ухищрённым способом 35-летний подозреваемый пытался доставить свёрток темно-зелёного цвета с содержащимся в нём веществом растительного происхождения.
Изъятое вещество направлено для проведения экспертизы. В случае если в свёртке обнаружатся наркотики, будет возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Забайкальскому краю.
Забайкалец пытался пронести в СИЗО запрещённые предметы
Происшествия, Фото:
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