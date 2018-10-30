Иркутянка украла 160 тысяч через «совместные покупки»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Мошенница требовала предоплату от доверчивых девушек



30-летняя жительница посёлка Бохан Иркутской области в конце 2015 года в социальной сети познакомилась с девушкой, проживающей в городе Мирный. В ходе переписки мошенница убедила её, что работает с одним из популярных интернет-магазинов и может отправлять одежду и обувь. После чего предложила создать в одном из мессенджеров группу и добавить в неё как можно больше своих знакомых, пообещав ей 30% от продажи вещей по итогам месяца. Затем она выкладывала в группе изображения вещей по ценам значительно ниже рыночных, требуя внесения предоплаты в размере 50% от стоимости выбранного товара.



В результате на уловку мошенницы попались 16 жительниц города Мирный и Мирнинского района республики Саха (Якутия). Сумма ущерба составила около 160 тысяч рублей. Деньги женщина тратила на личные нужды, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество», переданы в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

