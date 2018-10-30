В Улан-Удэ столкнулись «Мазда» и трамвай

Сегодня в 8:37 на круговой развязке в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель «Мазды» попытался «проскочить» перед трамваем, но не успел. Вагон врезался в легковушку.
- Движение в обе стороны было закрыто на 17 минут, водитель не хотел убирать свой автомобиль. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МУП «Управления трамвая».
Авария обошлась без пострадавших. Иномарка получила серьёзные механические повреждения - у неё сильно смята левая дверь.
В МУП «Управлении трамвая» обращаются к водителям и просят быть внимательными на дорогах, а также помнить, что трамвай имеет преимущество и 20-тонный вагон невозможно остановить за долю секунды.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе там же произошло похожее ДТП. Тогда новенькую «Ладу» пенсионера пробил трамвай.