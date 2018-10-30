Возгорание произошло под утро
Накануне в 4:15 утра в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ на улице Луч Надежды загорелся строящийся 2-этажный дом. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём.
Огонь уничтожил крышу и второй этаж, первый этаж выгорел изнутри. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей отопления. Виновник и ущерб устанавливаются.
Огонь тушили около часа, на ликвидацию пожара было задействовано 11 человек и 5 единиц техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», также был пожар в посёлке Южный. Там хозяин дома получил ожоги.
В Улан-Удэ сгорел строящийся дом
Происшествия, Фото:
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