29 Октября

28 Октября

Популярное

За выходные в Бурятии потушили 8 пожаров

За выходные в Бурятии потушили 8 пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
3 из них произошли из-за неосторожного топления печей

За минувшие выходные в разным районах Бурятии пожарные ликвидировали 8 возгораний. По предварительным данным, 3 из них произошли по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

27 октября в посёлке Каменск Кабанского района загорелся дом. В результате пожара обрушилась кровля, огнём уничтожена крыша и повреждена наружная стена дома на общей площади 80 кв.м. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

28 октября в посёлке Заиграево Заиграевского района сгорела баня на площади 16 кв.м. Тем же вечером на станции Татаурово Прибайкальского района также сгорела баня на площади 12 квадратных метров.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За выходные в Бурятии потушили 8 пожаров
За выходные в Бурятии потушили 8 пожаров
Происшествия, 29.10.2018
3 из них произошли из-за неосторожного топления печей
Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от наказания
Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от наказания
Происшествия, 29.10.2018
Мужчине исправительные работы заменили реальным лишением свободы
В Забайкалье осудили «чёрных лесорубов»
В Забайкалье осудили «чёрных лесорубов»
Происшествия, 29.10.2018
Они напилили деревьев на сумму более 150 тысяч рублей
Пьяный улан-удэнец украл кофе из торгового центра
Пьяный улан-удэнец украл кофе из торгового центра
Происшествия, 29.10.2018
Мужчина уже несколько раз попадал в поле зрение правоохранителей
В Бурятии пассажирка погибла, вылетев из автобуса
В Бурятии пассажирка погибла, вылетев из автобуса
Происшествия, 29.10.2018
ЧП произошло в Сотниково, которое сейчас «бунтует» против маршрутчиков. ФОТО
Катание на «плюшке» обернулось для читинца судом
Происшествия, 29.10.2018
С водителя взыскали более полумиллиона рублей морального и материального вреда
Жительница Бурятии зарезала мужа
Жительница Бурятии зарезала мужа
Происшествия, 29.10.2018
Женщина убила супруга, ударив ножом в сердце
Читинец пытался продать боевую гранату
Читинец пытался продать боевую гранату
Происшествия, 29.10.2018
Мужчине грозит до 5 лет колонии
В Бурятии у ОПГ изъяли омуля на 9 миллионов
В Бурятии у ОПГ изъяли омуля на 9 миллионов
Происшествия, 29.10.2018
В ходе обысков было обнаружено около 28 тысяч хвостов омуля
В Иркутской области осудили ОПГ бутлегеров
В Иркутской области осудили ОПГ бутлегеров
Происшествия, 29.10.2018
Производители нелегальной водки успели также наладить канал поставки с Бурятией
Сбежавшего из ангарской колонии поймали спустя 21 год
Сбежавшего из ангарской колонии поймали спустя 21 год
Происшествия, 29.10.2018
Совершившего побег мужчину нашли в Перми
В пригороде Улан-Удэ нашли снаряды
В пригороде Улан-Удэ нашли снаряды
Происшествия, 29.10.2018
На место срочно выехали сотрудники ОМОН

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^