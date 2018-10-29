3 из них произошли из-за неосторожного топления печей
За минувшие выходные в разным районах Бурятии пожарные ликвидировали 8 возгораний. По предварительным данным, 3 из них произошли по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
27 октября в посёлке Каменск Кабанского района загорелся дом. В результате пожара обрушилась кровля, огнём уничтожена крыша и повреждена наружная стена дома на общей площади 80 кв.м. Виновное лицо и ущерб устанавливается.
28 октября в посёлке Заиграево Заиграевского района сгорела баня на площади 16 кв.м. Тем же вечером на станции Татаурово Прибайкальского района также сгорела баня на площади 12 квадратных метров.
За выходные в Бурятии потушили 8 пожаров
Происшествия, Фото:
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