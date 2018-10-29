Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от наказания

Мужчине исправительные работы заменили реальным лишением свободы



23 октября Верховным судом Бурятия в апелляционном порядке рассмотрен материал по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции в отношении жителя республики.



Суд апелляционной инстанции признал законным и обоснованным постановление районного суда республики о замене неотбытой части наказания в виде исправительных работ на лишение свободы по приговору районного суда Бурятии.



Судом установлено, что мужчину осудили по ч.1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» и приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Однако, осуждённый, устроившись разнорабочим, отработал всего один день, в последующем был уволен за прогулы.



В связи с этим, суд пришёл к выводу, что нарушитель злостно уклонился от наказания. Ему заменили наказание к реальному лишению свободы: осуждённого отправили в колонию общего режима на 3 месяца 9 дней, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

