Мужчине исправительные работы заменили реальным лишением свободы
23 октября Верховным судом Бурятия в апелляционном порядке рассмотрен материал по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции в отношении жителя республики.
Суд апелляционной инстанции признал законным и обоснованным постановление районного суда республики о замене неотбытой части наказания в виде исправительных работ на лишение свободы по приговору районного суда Бурятии.
Судом установлено, что мужчину осудили по ч.1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» и приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Однако, осуждённый, устроившись разнорабочим, отработал всего один день, в последующем был уволен за прогулы.
В связи с этим, суд пришёл к выводу, что нарушитель злостно уклонился от наказания. Ему заменили наказание к реальному лишению свободы: осуждённого отправили в колонию общего режима на 3 месяца 9 дней, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от наказания
Происшествия, Фото:
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