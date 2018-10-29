Пьяный улан-удэнец украл кофе из торгового центра

Мужчина уже несколько раз попадал в поле зрение правоохранителей



28 октября к улан-удэнским полицейским поступило сообщение о грабеже в торговом центре на улице Октябрьской. Покупатель на глазах у продавцов украл три упаковки кофе, спрятал их под куртку и пронёс мимо кассы.



Заметивший это охранник потребовал вернуть украденное, но подозреваемый попытался убежать. Однако нетрезвого вора задержали и передали полицейским, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В ведомстве отмечают, в январе этого года злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабёж. Сейчас он также привлекается к уголовной ответственности за кражу денег из дома 42-летней улан-удэнки.



Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие.

