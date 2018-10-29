Катание на «плюшке» обернулось для читинца судом

С водителя взыскали более полумиллиона рублей морального и материального вреда



27-летнего жителя Читы осудили по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»



Всё начиналось с безобидного зимнего развлечения - катания по заснеженному льду водоёма на резиновой камере - «плюшке», которая была прицеплена к задней части автомобиля. На высокой скорости «плюшку» с пассажиром занесло, она ударилась в припаркованный на водоёме автомобиль. В результате столкновения пассажир получил тяжкие телесные повреждения.



- С подсудимого взыскана сумма за причинение потерпевшему морального вреда в размере 150 тысяч рублей и материального в размере 432 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Забайкальского края.



Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на аналогичный период.



