Жительница Бурятии зарезала мужа

Женщина убила супруга, ударив ножом в сердце



В апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Бурятии, осуждённой приговором районного суда Бурятии по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»,



Судом установлено, что во время распития спиртных напитков в семейном кругу между супругами возникла ссора. Муж ударил жену по лицу, после чего она схватила нож и ударила им в область сердца. Мужчина скончался на месте происшествия.



- Несмотря на доводы жалоб об отсутствии умысла на убийство, о нахождении в момент совершения преступления в состоянии аффекта, а также в условиях необходимой обороны, суд признал квалификацию действий осуждённой по ч. 1 ст. 105 УК РФ - как убийство, правильной, - сообщают в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Судебная коллегия признала, что наказание в виде 8 лет лишения свободы, является справедливым. Несовершеннолетний ребёнок осуждённой передан на попечение родственников.

