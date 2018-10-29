Женщина убила супруга, ударив ножом в сердце
В апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Бурятии, осуждённой приговором районного суда Бурятии по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»,
Судом установлено, что во время распития спиртных напитков в семейном кругу между супругами возникла ссора. Муж ударил жену по лицу, после чего она схватила нож и ударила им в область сердца. Мужчина скончался на месте происшествия.
- Несмотря на доводы жалоб об отсутствии умысла на убийство, о нахождении в момент совершения преступления в состоянии аффекта, а также в условиях необходимой обороны, суд признал квалификацию действий осуждённой по ч. 1 ст. 105 УК РФ - как убийство, правильной, - сообщают в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Судебная коллегия признала, что наказание в виде 8 лет лишения свободы, является справедливым. Несовершеннолетний ребёнок осуждённой передан на попечение родственников.
Жительница Бурятии зарезала мужа
Происшествия, Фото:
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