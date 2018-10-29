В Бурятии у ОПГ изъяли омуля на 9 миллионов

В Бурятии осудили организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом запрещённого к добыче омуля. Уголовное дело было возбуждено за приобретение имущества, заведомо добытое преступным путём, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.















40-летний житель Иркутска, ранее не судимый уроженец Кабанского района Бурятии, организовал на территории района скупку у браконьеров байкальского омуля. К работе мужчина подключил двух знакомых местных жительница, 33 и 56 лет.

Было проведено более 10 обысков. У подозреваемых изъято около 28 000 особей планируемой к продаже рыбы (свыше 13 тонн) на общую сумму более 9 млн. рублей.









Приговоры вступили в законную силу.









- С сентября по октябрь 2017 года женщины под руководством организатора приобретали у браконьеров на территории района байкальский омуль для дальнейшего сбыта в Бурятии и Иркутской области. Омуль хранили в специально оборудованных для хранения рыбы рефрижераторных контейнерах на территории дворов домов и земельных участков, - уточнили в МВД.Организатор ОПГ был заключен под стражу. Под тяжестью предъявленных доказательств 40-летний житель Иркутска вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Мера пресечения в отношении обвиняемого впоследствии изменена на залог в размере 3 млн. рублей.Соучастницы преступления, находившиеся под подпиской о невыезде, активно сотрудничали со следствием. Одна из них также заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.В настоящее время приговорами Кабанского районного суда граждане признаны виновными.Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 10 тысяч рублей; 33-летней сообщнице - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года; 56-летней - в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 5 тысяч рублей.